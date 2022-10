New Yorgi osariiki rajatakse 100 miljardit dollarit maksev kiibitehas

Millise relvastusega asuda värbamisvõitlusse?

Värske saate „Töö ja palk“ fookus on teemal, mis on ülimalt aktuaalne ja puudutab kas otseselt või kaudselt iga inimest – uurime olukorda tööjõuturul ning räägime tööjõupuudusest ja viisidest, kuidas neid leevendada. Saates on sel teemal arutlemas CV Partneri asutaja Iren Tomski ja Alexela personalijuht Katrin Püks. Saadet juhib Helen Roots.

