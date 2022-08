USA aktsiaturg tõusis neljapäeval järsult

Neljapäeval oli aktsiaturul tugeva tõusuga päev. Foto: ANDREW GOMBERT/EPA

USA aktsiad tõusid neljapäeval järsult, kui USA võlakirjaintressid tulid allapoole enne reedest Jerome Powelli kõnet Föderaalreservi intressipoliitika kohta.

Kuigi nädal algas börsidel tugeva langusega ning veel nädala keskel olid turuosalised ootel seoses Jerome Powelli reedese kõnega Föderaalreservi intressipoliitika osas, siis neljapäevane kauplemispäev algas väiese tõusuga, mis viimasel kauplemistunnil sai hoogu juurde, nii et aktsiaturg kerkis üle ühe protsendi. Turuosalised ootavad, et Jerome Powell annab oma kõnes märku, et Föderaalreserv on oma agressiivsest intressitõstmise poliitikast loobumas ning läheb siit edasi intresside tõstmisega veel vaid paaril korral.

