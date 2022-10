Modera juhid kuhjavad ettevõtte aktsiaid kokku

Saksamaa raudteed tabas sabotaaž

Saksamaa raudtee-ettevõte teatas, et sabotaaž põhjustas laupäeval tohutuid häireid teenustes, mis on märk sellest, kui haavatav on Euroopa suurima majanduse kriitilise tähtsusega infrastruktuur.

Saksamaa raudtee-ettevõte teatas, et sabotaaž põhjustas laupäeval tohutuid häireid teenustes, mis on märk sellest, kui haavatav on Euroopa suurima majanduse kriitilise tähtsusega infrastruktuur.