Wise'i tütarfirma sai investeerimisühingu tegevusloa

Wise ootab sel aastal kahekordset kasvu

Eile teatas Wise selle aasta ettevõtte majandusprognoosi kahekordsest kasvust, see uudis tuli pärast seda, kui Morgan Stanley tõstis Wise'i hinnasihi 570 penni pealt 700-le, aktsia reageeris suure tõusuga. Investor Taavi Ilvese sõnul on see igati positiivne uudis ja tal on hea meel, et ta paanikas Wise'i aktsiaid müüma ei tõtanud.