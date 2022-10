Mu portfellis on aktsia, mille ostukoht äsja avanes

Tesla juht Elon Musk räägib palju "hullu juttu", aga olulisem on see, mida ta tegudes teeb ja mida näitavad Tesla tulemused. Foto: Patrick Pleul, AP / Scanpix

Vaatan, et üks mu portfelli tugev aktsia on turul peamiselt emotsioonidest ja üleüldistest karuturu meeleoludest lähtuvalt tipust 50% langenud. Kui stabiilselt kasvava kasumiga ettevõtte aktsia hind on pooleks kukkunud, siis see tundub üks päris mõnus ostukoht.

See aktsia on Tesla. Mida väljendab aktsia hind? Eelkõige ikkagi investorite arvamust selle ettevõtte tuleviku kohta, kuid praegu mõjutab hinda ka üldine karuturg? Tavapärane on üritada sisse hinnata vähemalt 6 kuud tulevikus juhtuvaid asju ja kust investorid selle info võtavad? Paljuski kvartaliaruannetest ja nendega kaasnevatest prognoosidest, kus börsiettevõtted ise püüavad ennustada, kuidas neil edaspidi minna võiks. Tesla puhul on ka ettevõtte juhi kahtlasi sõnavõtte ilmselgelt liiga negatiivselt sisse arvestatud. Ta ei hiilga just stabiilsusega. Aga vaadata tasub tegusid, mitte sõnu.

