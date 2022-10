Majanduslangus hiilib lähemale: eurotsooni inflatsioon tegi kõigi aegade rekordi

Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde annab pressikonverentsi EKP peakorteris. Keskpank võitleb euroala rekordilise inflatsiooni vastu intressimäärasid tõstes. Foto: Reuters/Scanpix

Euroala inflatsioon tõusis kõigi aegade kõrgeimale tasemele, samal ajal kui Euroopa majandus näitas jahtumise märke, see tugevdas kartusi, et majanduslangus on nüüdseks peaaegu vältimatu.

Euroopa Liidu statistikaamet teatas esmaspäeval, et tarbijahinnad olid oktoobris 10,7% kõrgemad kui aasta varem, see ületab suuresti Bloombergi uuringu 10,3% suurust prognoosi. Tegemist on kiireima hinnatõusuga alates andmete registreerimise algusest 1997. aastal, kaks aastat enne euro kasutuselevõttu. Riiklikud andmed ulatuvad siiski kaugemale ja Saksamaa inflatsioonimõõdikud olid kõrgeimad alates 1951. aasta detsembrist.

