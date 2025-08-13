Tagasi 13.08.25, 11:55 Taastuva korterituru kõrval kasvab tempokalt ka huvi eramute vastu Harjumaa ja Tallinna eramute kinnisvaraturg on tänavu kasvanud tubli hooga, sest inimesed ei taha enam uusi koduotsuseid edasi lükata, rääkis 1Partner Kinnisvara maakler Alar Voogla.

Eramajad

Foto: Raul Mee

Harjumaa ja Tallinna eramuturg on selle aasta seitsme kuuga võrreldes möödunud aasta sama perioodiga kasvanud vastavalt 17 ja 35 protsenti, ütles Voogla Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Samal ajal on korteriturg edenenud 20 protsenti.

“Kui ma vaatan just seda, mis vahe on selle aasta jaanuaris ja nüüd suvekuudel, siis ma näen küll tugevalt seda tendentsi, et varad on hakanud liikuma,” tõdes maakler. “Ehk kui enne lihtsalt vaadati, siis nüüd on hakatud salvestama kuulutusi ning kodus omavahel mees ja naine juttu rääkima, et võiks teha selle otsuse ära.”

Uusi koduotsuseid tehakse nüüd järjest enam, sest sellega on pikalt viivitatud ning nüüd tahetakse madala euribori taustal soovid realiseerida.

Samuti rääkis Voogla, millistesse piirkondadesse maju ostetekse, mis hinnaklassi eest ning kuidas on ostjad targemaks muutunud.

Vestles Ireene Kilusk.