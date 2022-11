Börsiuudised

Jeremy Siegel: Föderaalreserv ei tea, mida teeb, aga aktsiad on pikas perspektiivis hea investeering

USA Whartoni ärikooli emeriitprofessor Jeremy Siegel külastas 2007. aastal ka Eestit. Foto: Indrek Susi

Whartoni ärikooli emeriitprofessori Jeremy Siegeli hinnangul ei teadnud Föderaalreserv möödunud aastal, mida teeb, ega tea ka nüüd, mida järgmisel aastal teeb. Lisaks tõdeb ta, et üle 200 aasta võrdluses pole aktsiatesse pikaajaliselt investeerides reaaltootlus muutunud.

Jeremy Siegel jagas Jacobs Levy Centeri kvantitatiivse rahanduse konverentsil „Frontiers in Quantitative Finance” arvamusi USA Föderaalreservi praeguse rahapoliitika kohta. Lisaks jagas ta tarkusi oma raamatu „Stocks for the Long Run” kuuendast, täiendatud väljaandest, mis ilmus oktoobris (eesti keeles on Äripäeva Kirjastus 2019. aastal avaldanud viienda väljaande).

