Ainult hull müüb praegu aktsiaid

Investor Toomas pole koroonakriisi kiuste optimismi minetanud. Foto: Andras Kralla

Aasta alguses turgudel vallandunud paanikamüük ning praegune ostulaine on süvendanud minus veendumust, et aktsiate omamisele pole pikaajalise investori jaoks head alternatiivi.

Aprillis kirjutasin, et koroonakriisi ajal pole ma aktsiaid ostnud kolmel põhjusel: vaba raha on vähe, soovin hoida rahalist puhvrit ootamatuteks ostuvõimalusteks ning aktsiate hinnad on endiselt kallivõitu. Nüüd toon välja kolm põhjust, miks ma aktsiaid müüa ei kavatse.