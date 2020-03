Revideerisin karuturul portfelli

Jah, minu portfell on jõudnud tänaseks karuturule ning see sundis mind läbi viima põhjaliku revisjoni, mille käigus vaatasin kriitiliselt otsa oma seniste investeerimisteeside kehtivusele.

Tallink leidis Starile uue rakenduse. Foto: Andras Kralla

Kui veel vähem kui kuu tagasi oli minu portfelli väärtus kõigi aegade tipus ehk 373 711,14 eurot, siis teisipäevahommikune avastus, et sellest on järel vaid 285 670,32 eurot, pani mind tõsiselt mõtlema. Olen oma investeeringutega jõudnud karuturule ehk kaotanud 23,55 protsenti oma varadest. See sunnib paratamatult mõtlema, et ehk peaksin oma strateegiat muutma.