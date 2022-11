Sõidujagamisfirma Lyfti aktsia on tulemuste järgselt 21% miinuses

Lyft näitas oodatust nõrgemaid kolmanda kvartali tulemusi, mis viisid aktsia 21% miinusesse. Foto: AFP/Scanpix

USA sõidujagamisfirma Lyft näitas erinevalt Uberist nõrkasid kolmanda kvartali tulemusi, mis viisid aktsia teisipäeval 21% miinusesse.

Lyfti kolmanda kvartali näitajad – müügikäive, kahjum ning aktiivsete sõitjate arv olid kõik oodatust kehvemad ning näisid eriti halvad võrreldes Uberi hiljutiste tugevate tulemustega. Lyfti aktsia hind kukkus selle peale 21,4%, 11,11 dollarini, olles vaid veidi kõrgemal oktoobris tehtud selle aasta madalaimat taset, milleks oli 10,83 dollarit. Käesoleva aasta algusest on Lyfti aktsia langenud 42,73 dollari pealt 74%, nii et firma turuväärtus on jõudnud kukkuda 3,83 miljardi dollari peale.

