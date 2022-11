Meta aktsia rallib peale töötajate koondamisteadet

Mark Zuckerberg oli täna sunnitud teada andma 11 000 töötaja koondamisest, et kulude kasvu majanduse jahtumise ajal tasandada. Foto: Facebook

Facebooki ja Instagrami emafirma Meta Platformsi aktsia hind on kolmapäeval tõusnud 7%, kui firma teatas üle 11 000 töötaja koondamisest, et saaks rohkem raha panna metaversumi arendamise alla, vahendab Reuters.

Meta Platforms teatas, et kärbib üle 11 000 töökoha ehk ligikaudu 13% kogu töökohtade arvust. Tegemist on ühe suurema koondamisega USA-s käesoleval aastal ning esimene Meta 18-aastase ajaloo jooksul. Reuters toob välja, et tegemist on järjekordse koondamisteatega peale Twitteri, Microsofti ja Snapi koondamisteadete.

