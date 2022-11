Suur pangaülevaade: häid investeerimisvõimalusi leiab nii kodust kui võõrsilt

LHV pank on analüütiku hinnangul täna liiga kallis, kui arvestada omakapitalitootlust, mis on sarnane Šiauliu Bankase ja Coopiga. Foto: Liis Treimann

Intressimäärade tõus pakub häid investeerimisvõimalusi nii meilt kui Põhjamaadest, ent sõiduvees peaksid olema just USA pangad, leiab ekspert.

Investor ja riigikogu liige Toomas Kivimägi usub pangandussektorisse - pea poole Kivimägi portfellist moodustavad just pangaaktsiad. „Ainuüksi mina maksan laenu pealt pangale 7500 eurot aastas rohkem," viitas Kivimägi intressimäärade tõusule. Ja lisas siis: "Plaan on see pangast tagasi saada."

