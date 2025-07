Tagasi 13.07.25, 10:29 Majandusteadlane: Eesti majandusel takistab buumimast keskpärasus Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina ja LHV makroanalüütik ja majandusteadlane Triinu Tapver kirjeldasid InvesteerimisFestivalil Eesti majanduse makropilti. Mis meid siis ees ootab?

Tõnu Mertsina.

Foto: Simo Sepp

Mertsina sõnul on Eesti majandus praegu kasvujalamil, kuid väliskeskkonnas on ebakindlust väga palju ja seetõttu täpseid prognoose teha ei saa. „Maksuküüru kaotamine järgmisel aastal on koorem riigieelarvele, kuid sellel peaks olema positiivne efekt majandusele, kuna eratarbimine on veidi üle poole SKPst,“ selgitas ta. Nii et kui küüru kaotamine toob rohkem raha tarbimisse, lükkab see tagant ka majanduskasvu.