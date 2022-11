Jaan Tallinn andis kõrbenud krüptobörsi omanikule laenu

Jaan Tallinna hinnangul erineb Sam Bankman-Friedi skeem paljudest teistest investeerimisskeemidest, kuna tegu on "moraalselt segase juhtumiga". Foto: Kiur Kaasik

Skype'i kaasasutaja ja praegune iduinvestor Jaan Tallinn andis aastate eest laenu nüüdseks kõrbenud krüptobörsi FTXi omanikule Sam Bankman-Friedile. Samas näeb ta, et krüptoärimeest võis skeemitama motiveerida hoopis heategevus, mitte isiklik kasu.

The Times ning teisedki välismaa väljaanded on Bankman-Friedi allakäigu trepi kirjeldamisel viidanud, et tema esimeste rahastajate seas oli ka Tallinn. “Tema esimesed töötajad ja toetajad olid efektiivse altruismi maailmast. Nende hulgas oli Skype’i kaasasutaja Jaan Tallinn, kes andis Bankman-Friedile 50 miljonit dollarit laenu,” kirjutab The Times.

