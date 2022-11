Artikkel

Krüptobörsi hävinguga raha kaotanud investor: see on täielik pettumus ja katastroof

Krüptoinvestor Parol Jalakas on oma FTX-i krüptovahetuspunkti jäänud raha enda jaoks maha kandnud. Foto: Raul Mee

Eesti krüptoinvestor Parol Jalakas rääkis, et krüptobörsi FTX-i varisemine on suur katastroof, millega ta sai ka ise pihta. Samas pole tema usk krüptosse lahkunud ja ta näeb, et juhtunul võib olla krüptoturule tervendav mõju.

“See on täielik katastroof. Kui ma mõtlen kõige kohutavamate asjade peale, mis oleks võinud juhtuda, siis praegune olukord on seal nimekirjas väga kõrgel,” kirjeldas Jalakas reedel Äripäeva raadio hommikuprogrammis FTX-i kokkuvarisemist.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev