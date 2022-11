Change'i müügisaaga: kes ikkagi jättis kelle maha?

Krüptovaluutade kõrval on kukkunud ka nendega kauplevate ettevõtted ja börsid. Kui ma oleks investeerinud Funderbeami platvormil kauplevasse Change'i, siis oleks ma eilsega kaotanud 80% oma rahast ja ka tulevik tunduks tume. Foto: Andras Kralla

Krüptorahadesse investeerimine on kogu aeg olnud riskantne, kuid viimaste uudiste valguses nii Eestist kui maailmast on see veelgi enam ohukohti paljastanud. Seda on näidanud nii USA maailma suuruselt teise krüptobörsi FTX pankrot kui ka Eesti platvormi Change aktsiaosaku kukkumine 80% võrra.

Minu enda portfellis krüptot ei ole, aga olen seda maailma vaikselt jälginud küll ja isegi mitmel korral varem kirjutanud . Suvel krüptost rääkides tõdesin, et krüptovulkaani sisemus pulbitseb ka pärast suurt langust ja sellele järgnenud näilist stabiilsusperioodi edasi. Nüüd see purse siis tuli.

