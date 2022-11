Goldman Sachs: USA pääseb tõenäoliselt majanduslangusest

Goldman Sachsi analüütikute prognoosi kohaselt on USA majanduse languse tõenäosus järgmisel aastal 35%. Niisiis on šansid kaks ühele, et Ühendriigid pääsevad retsessioonist.

Goldman Sachsi analüütikute prognoosi kohaselt on USA majanduse languse tõenäosus järgmisel aastal 35%. Niisiis on šansid kaks ühele, et Ühendriigid pääsevad retsessioonist.