Mobius: kui USA inflatsioon kestab, lendab intressimäär lakke

Arenevate turgude investor Mark Mobius Singapuri raamatukogus oma raamatuga. Foto: Mark Mobiuse Facebook

USA-Saksa investor ja finantsraamatute autor Mark Mobius rääkis Bloombergile, et Föderaalreservi intressimäärad võivad tõusta kuni üheksa protsendini.

"Kui inflatsioon on kaheksa protsenti, ütleb stsenaarium, et intressimäärasid tuleb tõsta kõrgemale kui inflatsioon, mis tähendab üheksat protsenti," rääkis Mobius agentuurile. Ta lisas samuti, et ei näe inflatsiooni lähiajal taanduvat.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev