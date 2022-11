Äripäeva kirjastus jagab kiirematele investeerimistarkust poolmuidu

Eduka investeerimise ja rikkuse kasvatamise puhul on kõige tähtsam aeg: mida varem alustad, seda kindlam saad edus olla. Edu teekonnal on võtmeküsimuseks kogenud investorite kogemused. Foto: Unsplash

Ega tühi kott püsti seisa. Kui tunned, et investeerimisel on juhe kokku jooksnud või ulub kingikotis tuul, lase Äripäeva kirjastusel end aidata. Kui sind järgnevad raamatud kõnetavad, võta lahti kirjastuse e-pood, et sealt lihtsa vaevaga oma uued ja vanad lemmikud ostukorvi laduda.

Investeerimismaailma sukeldumine on algajale tubli julgustükk. Enne aga peab tulevase investori rahaasjade köögipool korras olema. LHV vanemmaakler Nelli Janson kirjutab raamatu kaaskirjas, et kui aastaid on elatud üle oma võimete, võib sasipuntra lahti harutamine nõuda palju aega ja meelekindlust.

Jansoni hinnangul jääb tihti rahaasjade korda sättimine selle taha, et ei osata kusagilt pihta hakata. Kui aga oled otsustanud oma finantsid kontrolli alla saada, siis annab Jansoni hinnangul Dave Ramsey raamat kätte just selle õige otsa, millest alustada: "Raamatust leiad juhtnööre, kuidas oma raha täieliku muutumisega algust teha, millele erilist tähelepanu pöörata ja kuidas õigel teel püsida. Tulemus on kindlasti vaeva väärt!“

„Rikkaks saamise õpiku“ autor ja investor Jaak Roosaare soovitab lugeda Seppo Saario raamatuid kõikidel investeerimishuvilistel ja jagada seda raamatut ka oma kooliealiste lastega lootuses "ehk süttib Seppo kaasabil nendeski soov saada investoriks!“

Eduka investeerimise ja rikkuse kasvatamise puhul on Swedbanki privaatpanganduse juhi Andres Suimetsa sõnul kõige tähtsam aeg - mida varem alustad, seda kindlam saab olla, et ees ootab majanduslik sõltumatus ja vabadus elada oma elu täpselt nii, nagu ise seda soovid. "Seppo Saario kirjutab oma tuntud headuses kõigest sellest, mida üks noor inimene investeerimismaailmast võiks teada, andes sellega lugejale suurima võimaliku eelise," rääkis Suimets. Tema hinnangul on varakult investeerimise alustamise tähtsust rikkuse kasvatamisel võimatu üle tähtsustada.

Järjepidevalt turu keskmisest kõrgemat tootlust saavutada on tõeliseks katsumuseks isegi kõige kogenumatele ja ka professionaalsematele investoritele.

Joel Greenblatti maagiline valem selekteerib LHV analüütik Raido Tõnissoni sõnul välja parima kapitali tasuvuse ja suurima tõusuruumiga aktsiad. Tema arvates toob selle valemi järgimine tavainvestorile suurepäraseid tulemusi, kui vaid valemit pikaajaliselt järgida ning selle toimimisse uskuda.

"Lugematul hulgal erinevate investeerimisstrateegiate virvarris on juba aastakümneid toiminud Greenblatti maagilise valemi kontseptsioon lihtsasti mõistetav ka neile, kes pole aktsiaturgudega varasemalt kokku puutunud,“ ütles Tõnisson.

Nii need kui ka paljud teised investeerimis-, juhtimis-, ajaloo- ja terviseraamatud on Äripäeva veebipoes kuni 11. detsembrini erakordselt hea hinnaga.

„Täiusliku portfelli otsinguil“ on Äripäeva börsitoimetuse juhi Juhan Langi hinnangul kontsentraat investeerimismaailma teerajajate ajatutest põhimõtetest. Eriti oluliseks teeb Langi hinnangul selle raamatu ka veel asjaolu, et siin kirjeldatud strateegiaid on paljud investorid turgudel juba aastakümnete jooksul edukalt testinud. „Laskem legendidel endale teed juhatada!“ nentis Lang.

Martin Jõesaar, reservohvitser ja Combat Ready kaasasutaja arvab, et igaüks meist on juht, olenemata ametinimetusest. Tema hinnangul suuname ja mõjutame me oma käitumise ning tegudega ümbritsevat maailma ning juhtimine kui tegevus on oskus, mida saab õppida ainult praktika kaudu.

"Jocko on sellesse käsiraamatusse koondanud äärmiselt efektiivsed ja universaalsed juhtimise põhimõtted, sidudes omavahel suurepäraselt militaar-, äri- ja argipäeva olukorrad koos rohkete illustreerivate näidetega," ütles Jõesaar.

Benjamin Grahami „Intelligentne investor“ on Nasdaq Tallinna börsi juhi Kaarel Otsa sõnul suurepäraselt läbi mõeldud ja erakordselt mõtteselgelt kirjutatud. Raamat tugineb tema hinnangul Grahami, kui oma ala täieliku meistri, teadmistele. "Seda raamatut lugedes tunnen end turvaliselt, sest tean, et minu tähelepanu on heades kätes.“

Vandeadvokaat ja investor Indrek Naur otsis oma investoritee alguses raamatut, kust saaks investeerimise kohta otsida süvendatud teadmisi. Enda sõnul luges ta läbi sadu raamatuid ja ainus, mida ta ka hiljem olen mitu korda lugenud, on Benjamin Grahami „Intelligentne investor“. "Seda raamatut võib ilma liialdamata pidada väärtusinvestori piibliks,“ nentis Naur.

Investeerimise ümber on alati olnud saladuslik aura – tegemist on millegi müstilise ja keerukaga, millega saavad hakkama vaid pintsakutes spetsialistid pilvelõhkujate kõrgeimatel korrustel, selgitas investor Kristi Saare. Tema nägemusel ei jõua turgudel teenitud rikkus klientideni, kes teenuse eest maksavad. Paratamatult tekib tema arvates küsimus : miks viime siis ikka ja jälle üüratuid summasid pankuritele, uskudes, et seekord lubadused täituvad?

Fred Schwed jr toob Saare arvates lugejani terava ja humoorika vaate Wall Streetile omasest hullusest, müügitrikkidest ja ebakõladest, mida on kohati raske uskudagi. "Tasub aga vaid heita pilk finantssektorisse, et veenduda: kuigi teame, mis viib turgudel eduni, suudame seda tarkust järjekindlalt vältida ja rikkaks teha just vahendajad.“

Eesti Panga president Madis Müller usub, et Talebi raamatust on kasu, kui selle tulemusel jääb vähem inimesi uskuma imeliste investeerimisvõimaluste pakkujaid, kes riskivad suurelt üksnes oma klientide ja mitte enda rahaga. Samuti näeb ta raamatust kasu siis, kui senisest väiksem tähelepanu ja edu saadab poliitikakujundajad ja arvamusliidreid, kelle pakutavad lihtsad, kuid pealiskaudsed lahendused võivad osutuda meile lõpuks väga kalliks. "Kuigi kasu on sellest juba ka lihtsalt hea meelelahutusliku, kuid siiski mõtlemapaneva tekstina neile, kellele Talebi kirjutamise stiil sobib,“ütles Müller.

„Kui raamatu välkkasvust on kirjutanud Reid Hoffman – tehnoloogiaettevõtja, LinkedIni asutaja ja investor –, on see kohustuslik kirjandus kõigile kiiret kasvu jahtivatele ettevõtjatele. Seda sektorist ja faasist sõltumata," arvab tehnoloogiaettevõtja ning Funderbeami asutaja ja juht Kaidi Ruusalepp.

Tema hinnangul on „Välkkasv“ isiklik, konkreetne, metoodiline ja põnev lugemine, kus lugejat varustatakse rohkete näidetega ettevõtetest, kelle tooteid või teenuseid me iga päev kasutame ning see teeb nendega samastumise erakordselt lihtsaks.

"Öeldakse, et tark õpib enda vigadest, kõige targem aga teiste omadest. „Välkkasv“ pakub maailma parimatest vigadest õppimise valusmagusat tunnet,“ nentis Ruusalepp.

