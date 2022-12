USA aktsiate langus tõmbas Aasia turud kaasa

Alexander Elder: ees ootab uus langus

Novembri-detsembri ralli ajal neid ridu kirjutades kuulen räägitavat, et karuturg on möödas ja uus pulliturg on alanud, märgib maailmakuulus kaupleja dr Alexander Elder Äripäeva lugejatele kirjutatud kommentaaris. Inimesed on karuturust väsinud ja uurivad pingsalt Föderaalreservi kavatsusi, lootes, et sellest rallist kasvab välja täiemõõtmeline pulliturg.