Alexander Elder: ees ootab uus langus

Eesti juurtega maailmakuulus kaupleja Alexander Elder. Foto: Andras Kralla

Novembri-detsembri ralli ajal neid ridu kirjutades kuulen räägitavat, et karuturg on möödas ja uus pulliturg on alanud, märgib maailmakuulus kaupleja dr Alexander Elder Äripäeva lugejatele kirjutatud kommentaaris. Inimesed on karuturust väsinud ja uurivad pingsalt Föderaalreservi kavatsusi, lootes, et sellest rallist kasvab välja täiemõõtmeline pulliturg.

Kauplemisel ei ole aga kohta lootusele. Me peame rajama oma otsused faktidele. Üks võtmetähtsusega fakt on pulli- ja karuturu klassikaline struktuur.

