Investorid ei ole nii pessimistlikud olnud 2008. aastast peale

Nukker väljavaade võib turgudele lisasurvet avaldada, kuna küsitluses osalenud investoritele kuulub üle 85% individuaalselt hoitavatest aktsiatest. Foto: AP/Scanpix

Ärikanali CNBC miljonärist investorite hulgas tehtud küsitlusest selgus, et nad pole nii pessimistlikud olnud aktsiaturgude suhtes 2008. aastast peale ning ootavad uuel aastal suuremat langust.

Rikkad investorid panustavad kahekohalise numbriga mõõdetavale langusele aktsiaturgudel järgmisel aastal. Küsitlusest selgus, et nooremate ja vanemate miljonäride vahel on suur optimismilõhe. 81% paari-kolmekümneaastastest miljonäridest eeldab, et nende vara on järgmise aasta lõpus suurem. 56% vastanud miljonäridest investorid ootab uuel aastal 10% suurust S&P 500 indeksi langust. Kolmandik on aga öelnud, et ootab üle 15% suurust kukkumist.

