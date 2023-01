Börsidel täna vaiksem, mida nädal veel toob

Olger Kaelep: seitse soovitust algajale finantssektori turuosalisele

Äriplaani koostamist ei tohiks kohelda nagu tüütut formaalset kohustust ning spetsialiste tasub kaasata varakult – need on vaid mõned näited soovitustest finantssektoris tegutsevatele või seal alles oma teekonda alustavatele ettevõtetele. Nõu annab advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat Olger Kaelep, kel on sedalaadi nõustamises pikk praktika.

Äriplaani koostamist ei tohiks kohelda nagu tüütut formaalset kohustust ning spetsialiste tasub kaasata varakult – need on vaid mõned näited soovitustest finantssektoris tegutsevatele või seal alles oma teekonda alustavatele ettevõtetele. Nõu annab advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat Olger Kaelep, kel on sedalaadi nõustamises pikk praktika.