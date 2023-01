Artikkel

LHV vanemmaakler kaotas oma hiljutise investeeringuga suurelt

LHV vanemmaakler Nelli Janson jagas oma hiljutist viga, millega kaotas pea kogu oma positsiooni väärtuse. Foto: Raul Mee

LHV vanemmaakler Nelli Janson tõi oma ühe veana välja SPACi kaudu börsile tulnud ettevõttesse investeerimise. Ta kaotas pea kogu investeeringu väärtuse.

Laupäeval investor Toomase konverentsil esinenud Janson ütles, et iga viga väärib tegemist, kui sellest on midagi õppida. Ta lisas, et eelmisel aastal tegi ta ühe olulise vea riskihalduses, mis on üks neist vähestest asjadest, mida investor saab kontrollida. "Riskihaldus on see, et headel aegadel ei tasu võtta oma portfellist viimast välja, aga selle boonus on, et halbadel aegadel jääte ellu," rääkis Janson.

