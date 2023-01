Kristjan Liivamägi: andsin emale ja vanaemale halba aktsianõu

Investor Kristjan Liivamägi tunnistas, et andis oma lähedastele halba investeerimisnõu ja üritab nüüd tehtud vigu vältida. Foto: Raul Mee

Investor ja finantsökonoomika doktor Kristjan Liivamägi osutus enda suurimaks vaenlaseks, kui tegi rahapaigutaja tüüpvea ja meelitas lähedased märkima aktsiat, mis ei ole taastunud praeguseni IPO-hinnani.

Liivamägi kirjeldas oma vigu avameelselt investor Toomase konverentsi laval ja märkis, et on vigadest nüüdseks õppinud. Vigade edasine vältimine on tal praeguseks aidanud jõuda 1,3 miljoni euro suuruse portfellini ja teenida igas kuus passiivset tulu 6000 eurot.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev