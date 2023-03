Aasia aktsiad tõusid, turud ootavad Powelli tänast kõnet

Politico: järelevalve võtab Hololei lennud sihikule

Euroopa Liidu ombudsman, mille tavatöö on Euroopas haldusomavoli kontrolli all hoida, on otsustanud alustada uurimist välismaiste firmade ja kolmandate riikide tasutud lendude kasutamist Euroopa Liidu kõrgete ametiisikute poolt, kirjutas väljaanne Politico.

