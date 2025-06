Tagasi 15.06.25, 11:00 Tõnu Toompark: kõik peaksid saama kodu osta? Eestis saavadki Tallinn kaalub hiljutisele uuringule toetudes ka omavalitsusena aktiivsemalt kinnisvaraturul osaleda, et muuta pealinnas kodu soetamist lihtsamaks. Kinnisvarafirmade liidu juhatuse liige Tõnu Toompark peab seda väga halvaks ideeks.

Tõnu Toompark ei usu, et Tallinna sekkumisest kinnisvaraturule midagi paremaks läheks.

Foto: Liis Treimann

"Probleem ei ole elamispindade arvulises kättesaadavuses," rõhutas Toompark "Äripäeva arvamusliidri" saates. Tema sõnul on mure pigem selles, et inimeste ootused esimesele kodule pole kooskõlas reaalsusega.

"Esimese kodu ost ongi keeruline, aga küsimus on ka ootustes. Mediaankorter pole mitte Noblessneri uus või Kalamaja rekonstrueeritud, vaid Mustamäe kahetoaline nõukogudeaegses paneelmajas. Ootused tunduvad vale koha peal," selgitas Toompark.

Tema sõnul on igaühel võimalus Eestis, kus distantsid väikesed, endale kodu soeteada: "Kas kõik, kes tahavad kodu osta, peaksid seda saama? Ma ütleks, et Eestis saavad ka, sest meil on kortereid, mida müüakse 5000 eurot ruutmeeter, aga ka neid, kus 5000 eurot maksab kogu korter. Erisus on asukohas ja kvaliteedis."

Intervjuus selgitas Toompark, mida näitab statistika selle kohta, kui taskukohane on pealinna kinnisvara. Samuti arutles ta narratiivide üle, mis kinnisvaraturgu viimasel 15 aastal on saatnud. Ning lõpetuseks andis ta oma soovituse, kuidas teha nii, et Tallinnas oleksid ka uued kodud soodsamad.

Küsis Indrek Lepik.