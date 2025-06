Tagasi 15.06.25, 08:30 Märten Kress: tehnoloogiasektorist raha välja võtmine oli vale samm Aprillis müüsid paljud fondivalitsejad, kindlustusfirmad ja institutsionaalsed investorid aktsiaturu languses USA tehnoloogiaettevõtete aktsiaid maha, aga nüüd paar kuud hiljem on USA börs pakkunud paremat tootlust kui muu maailma aktsiad, rääkis dividendiinvestor ja blogipidaja Märten Kress.

Dividendiinvestor ja blogipidaja Märten Kress rääkis, et tema USA börsilt ära ei kiirusta.

Foto: Raul Mee

Eriti peab Kress silmas suure seitsmiku aktsiaid. “Fondivalitsejad, kes tegid oma liigutused ära, müüsid suure seitsmiku aktsiaid, võtsid sealt kasumi välja ja mõtlesid, et võiks panna kuhugi muu maailma aktsiatesse, kus on rohkem potentsiaali, siis täna nad näevad, et see oli vale liigutus,” rääkis Kress.