Euroopa aktsiad kukuvad, tugevaimalt sai pihta pangandus

Deutsche Bank üritas investoreid rahustada võlakirjade tagasiostmisega, kuid turud reageerisid sellele hoopis panga aktsiate järsu müügiga. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa aktsiaturud on reedel tugevas languses. Pangandussektori probleemide värskeimaks ohvriks on langenud Saksa suurpank Deutsche Bank, mille aktsia on kõige tugevamalt pihta saanud.

Panga aktsia on teinud täna viimaste aastate kõige järsema hinnalanguse, kukkudes päevaga üle 13%. Viimati tabas ettevõtte aktsiat nii järsk langus 2020. aasta märtsis koroonakriisi alguses.