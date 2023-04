Tupperware kahtleb jätkamise võimalikkuses, aktsia on vabalanguses

Tupperware'i säilituskarbid. Foto: Tupperware Brands

Reedel kapitali hankimise vajadusest teatanud ja oma jätkamise võimalikkuse kahtluse alla seadnud tuntud plastikanumate ja -nõude tootja Tupperware Brands koges täna müügilainet, kus aktsia taandus paari esimese tunniga 44%.

Oma kaupa peamiselt otseturundusega müüv Tupperware on juba hilinenud viimase majandusaruande esitamisega. Reedel teatas ta, et enam ei pea paika varem seatud majandusprognoosid ja et ettevõte palkab konsultandid, kes aitavad kapitali tugevdada. Kui lisakapitali hankimine ei õnnestu, ei pruugi ettevõttel käiguspüsimiseks piisavalt likviidsust olla, selgus börsiteatest.