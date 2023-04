IuteCrediti võlakirja intressid kantakse täna üle

Obskuurne majandus: Euroopas lööb laineid roosa kokaiin

Teadupärast on kokaiin kraam, mida igaüks omale lubada ei saa. Lääne-Euroopas, eriti Hispaanias aga on viimase aja trendikaim narkootikum roosa kokaiin, mis on veel kallim kui päris kokaiin.

Teadupärast on kokaiin kraam, mida igaüks omale lubada ei saa. Lääne-Euroopas, eriti Hispaanias aga on viimase aja trendikaim narkootikum roosa kokaiin, mis on veel kallim kui päris kokaiin.