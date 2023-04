Panga tähtajalise hoiuse katkestamine võib tekitada üllatuslikke probleeme

Swedbank on sel aastal juba neli korda tõstnud hoiuste intressimäärasid. Foto: Andras Kralla

Tähtajaliste hoiuste intressimäärade kiire tõus meelitab üha enam inimesi. Varem sõlmitud madalama intressiga lepingute lõpetamine uute ja kõrgemate intressidega lepingute vastu aga ei pruugi mööduda valutult.

Tähtajaliste hoiuste intressimäärade kiire tõus meelitab ligi järjest enam neid inimesi, kes soovivad seda liiki raha paigutamist ära kasutada. Mõned neist on fikseerinud hoiuste intressimäärad juba varem, enne kui pangad on need praegusesse kõrgusesse tõstnud. Probleem võib tekkida, kui soovite lepingu enne tähtaega lõpetada, sest sellega võivad kaasneda lisakulud ja kaks panka võivad keelduda üldse lepingu lõpetamisest.