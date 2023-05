Hepsori esimese kvartali käive kasvas aastaga viis korda

Ettevõtjad mures: Tallinna tigukäigul menetlused hakkavad ehitust pidurdama

Ehitajad ja arendajad hoiatavad, et Tallinnas venib uute hoonete planeerimine juba nii aeglaselt, et see hakkab ehitusmahtu piirama.

