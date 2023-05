USA aktsiaturg langes keset riigivõla ülempiiri läbirääkimisi

Türgi opositsioonil libiseb loodetud võit käest

Ehkki opositsioonikandidaat Kemal Kılıçdaroğlu lubab endiselt võitu, näitavad Türgi presidendivalimiste esimese vooru tulemused, et selge edu on valitseval riigijuhil Recep Tayyip Erdoğanil.

