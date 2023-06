USA naftapuurid töötavad tühikäigul, tootjad pessimistlikud

Sel nädalal puurib spetsiaalselt naftat 15 puurplatvormi vähem kui eelmisel nädalal. Foto: Reuters/Scanpix

Toornafta puurivate platvormide arv langes sel nädalal taas, mis on märk sellest, et USA tootjad on hindade suhtes pessimistlikud, vahendas Wall Street Journal.

Praegu puurib spetsiaalselt naftat 555 puurplatvormi, mis on 15 võrra vähem kui eelmisel nädalal. Aasta algusega võrreldes on kogus langenud 11%, mis on kooskõlas USA naftafutuuride võrdlusindeksi langusega. Need on viimasel ajal langenud umbes 80 dollarilt barreli kohta umbes 70 dollarini.