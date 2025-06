Tagasi 11.06.25, 11:10 Annetuste omastamises süüdistatava Henri Laupmaa kohtuasi lükkub uue advokaadi tõttu edasi Täna hommikul selgus Ukrainasse mõeldud annetuste omastamise süüdistusega kohtu all oleva Henri Laupmaa istungil, et ta vahetas eile õhtul kaitsjat, mistõttu lükkuvad istungid edasi.

IT-ettevõtluses tegutsev Henri Laupmaa (paremal) on kogunud tuntust Hooandja keskkonna ühe asutajana ning samuti asutas ta 2015. aastal ühisrahastusplatvormi Fundwise. Prokuratuur süüdistab teda Ukrainasse mõeldud annetuste omastamises. Vasakul tema uus kaitsja Albert Linntam.

Foto: Liis Treimann

Alates eilsest on Henri Laupmaa esindaja kohtus senise advokaadi Leelo Viili asemel nüüd Albert Linntam, kes teatas kohe istungi algul, et ta pole jõudnud kriminaalasja materjalidega veel piisavalt tutvuda, et oma klienti tõhusalt kaitsta.