Koppel: kui Äripäev hakkab kirjutama rõõmsatest noortest investoritest, siis kuskil kõrbeb

Arno Kütt müüs kolmandiku Cleveroni aktsiatest ja kahekordistas oma osaluse Clevonis

Äripäeva Infopanga teatel on Cleveroni omanikeringis muutunud osalused. Nimelt on kõige rohkem osalust kaotanud Konna OÜ, mille omanik on Arno Kütt, Clevoni tegevjuht ja Cleveroni asutaja.

Äripäeva Infopanga teatel on Cleveroni omanikeringis muutunud osalused. Nimelt on kõige rohkem osalust kaotanud Konna OÜ, mille omanik on Arno Kütt, Clevoni tegevjuht ja Cleveroni asutaja.