Raamatusoovitus investorile: "Zen-raha taskuraamat"

Jake Farra. Foto: Erakogu

Raha, turvalisus ja vabadus ‒ need on mõisted, mis meie kõigi ellu sügava jälje jätavad. Michael Gilmore'i haarav raamat „Zen-raha taskuraamat“ võtab meid kaasa teekonnale, kus lihtsus ja rahu kohtuvad majandusliku meelerahuga. Gilmore jagab meiega tarkusi ja praktilisi näpunäiteid, kuidas muuta oma rahaasjad paremaks ning saavutada see kaua igatsetud tasakaal.

Autor toob esile, et zen ei ole pelgalt iidne budistlik õpetus, vaid pigem tegelikkuse vahetu nägemise meetod. See filosoofia õpetab meid elama olevikuhetkes, keskenduma siin ja praegu. Seda põhimõtet saab suurepäraselt rakendada ka rahaasjades. Raha ei tohiks olla eesmärk omaette, vaid vahend, mis aitab meil saavutada turvatunnet ja vabadust.

Raamatu sisu keskendub rahaasjade paremaks muutmisele ning algab lihtsa, kuid võimsa sammuga ‒ käsitsi kirjutamisega. Autor väidab, et käega kirjutamine aktiveerib aju palju rohkem kui lihtsalt trükkimine, aidates seeläbi paremini mõista ja meelde jätta. See tava võimaldab meil paremini süüvida oma finantsotsuste tagamaadesse ning tuua selgust ja korda oma rahaasjadesse.

Oluline osa finantsilise meelerahu saavutamisel on ka kulutuste kirjapanemine. Gilmore toob välja, et teadlikkus oma raha liikumisest on äärmiselt oluline. Kulutuste kirjapanemine aitab meil mõista, kuhu meie raha tegelikult läheb, ning võimaldab teha teadlikumaid otsuseid oma rahalise olukorra parendamiseks.

Raamatu keskmes on soov saavutada finantsvabadus ning selleks peame teadma, millised on võimalused ja kuidas nende suunas liikuda. Gilmore innustab lugejaid võtma samm sammu haaval suunda finantsvabaduse poole ning annab praktilisi näpunäiteid, kuidas seda saavutada. Ta julgustab säästmist, mis peaks alati olema esimene prioriteet. Iga säästmise samm tõstab meie tuju, annab eduelamuse ja tekitab tunde, et oleme midagi saavutanud.

Gilmore soovitab alustada väikeste ja lihtsate asjadega, seades neile kindlad algustähtajad. See aitab meil järjepidevust säilitada ning näha oma finantsolukorra paranemist juba algstaadiumis. Oluline on mõista, et meelerahu rahaasjades ei saavutata üleöö, vaid see nõuab pühendumist ja järjepidevust.

„Zen-raha taskuraamatu“ lõpus leiame 49 praktilist ja lihtsat sammu, mis aitavad meid rahalisel teekonnal paremaks saada. Need sammud on suunatud meie igapäevasele tegutsemisele ja aitavad meil kujundada tervikliku finantsstrateegia. Oluline on meeles pidada, et kõige tähtsam on lihtsalt alustada ja liikuda järk-järgult edasi.