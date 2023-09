Artikkel

Investor: LHV finantsplaan uut infot ei toonud, vaadata tuleb kaugemat pilti

Päevakaupleja Ivar Mägi arvates LHV finantsplaani avalikustamine uut infot ei toonud, kuna avaldati ainult käesoleva, 2023. aasta prognoos. Foto: Andras Kralla / Äripäev

Investor Ivar Mägi on seisukohal, et finantsplaani värskendamine ei pakkunud olulist täiendavat infot, sest kuivõrd LHV avaldab kuuraporteid, on teave nende uue finantsplaani kohta, mis lubab paremat tulemust sel aastal, enamasti juba avalikkusele teada.

"Turgudel on liiga palju veidraid probleeme, et majanduse väljavaadet heaks pidada." Olulisem on investori arvates tulevik, kuid uuendatud finantsplaani põhjal ei ole sellest otsest ülevaadet. Mägi ootab järgmise aasta veebruaris avaldatavat viie aasta prognoosi.