Üürikorteri edukusel mängivad rolli üllatavad detailid

Võrdsus annab äris tulemusi. Päriselt!

Naiste ja meeste võrdsem kohtlemine ettevõttes annab selle efekti, et ülemuseks tõusevad inimesed, kel on juhitööks kõige paremad eeldused, mitte need, kes lihtsalt kõige kõvema häälega sõna võtavad, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

