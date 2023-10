USA tarbijate kindlustunne langes kolmandat kuud järjest

Töö- ja palgaturu lähitulevik toob tööandjatele kergema hingamise

Tööturg kaldub lähikuudel rohkem tööandja poole, mis tähendab, et viie kandidaadi asemel saab neid olema kümme. See omakorda tähendab, et tööandjad ei pea nii palju vaeva nägema ja hakatakse kokku hoidma hüvede ja soodustuste pealt, räägiti saates "Töö ja palk".

Tööturg kaldub lähikuudel rohkem tööandja poole, mis tähendab, et viie kandidaadi asemel saab neid olema kümme. See omakorda tähendab, et tööandjad ei pea nii palju vaeva nägema ja hakatakse kokku hoidma hüvede ja soodustuste pealt, räägiti saates "Töö ja palk".