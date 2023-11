Artikkel

Wise’i tulu paisus mitmekordseks

Wise'i tehingud muutuvad aina kiiremaks: 60 protsenti maksetest teostati hetkega, 81 protsenti ühe tunni jooksul ja 94 protsenti ülekannetest jõuab kohale 24 tunni jooksul. Foto: dpa/Scanpix

Rahvusvaheline finantsteenuste ettevõte Wise on mitmekordistanud oma müügitulu ning suurendanud kasumlikkust, selgub värskest kvartaliaruandest. Tulemused on kergitanud Wise'i aktsiat täna 1,7 protsenti, aktsia hind on 700 penni.

Täpsemalt teatas Londoni börsil noteeritud ettevõte, et nende müügitulu kasvas eelmises kvartalis 2,6 korda, 498 miljoni naela ehk umbes 572 miljoni euroni. Koos klientide pealt teenitud intressiga on kogutulu kasv 58 protsenti ning ulatub 656 miljoni naelani. Kasvule aitas kaasa kliendibaasi suurenemine 30 protsenti ning lõppenud kvartalis teenindati 7,2 miljonit klienti.