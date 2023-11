Infortar lubab kriisikindlat dividendiaktsiat, mis seisab näoga kohaliku investori suunas

Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt (keskel) on veendunud, et Infortarist saab kriisikindel dividendiaktsia. Foto: Andras Kralla

Täna ametlikult börsile tulekust teatanud Infortar lubab enda esmaemissiooni suunata kohalikule investorile ning pakkuda kindlat dividendi sõltumata sellest, milline olukord valitseb parasjagu majanduses.

„Meie eesmärk on olla kriisi- ja inflatsioonikindel ettevõte, kes maksab alati dividende,“ ütles Hanschmidt. „Eesti majandus on kuus kvartalit järjest olnud languses, Infortari grupi ettevõtted on olnud sel ajal kasvus,“ rõõmustas ta. Nii on ettevõte kindel, et suudab investoritele maksta 1eurost omanikutulu aktsia kohta, millele lisandub Tallinkist Infortarile makstud dividend.