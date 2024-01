Wall Streeti kuumimad jutud: turg on surve all

Tesla on portfellis nii kirstunael kui ka megastaar

Tesla on alati olnud selline ettevõte, kust sa saad investorina korralikku külma duši ja siis ootamatult nii kõva lennu, et hoia piip ja prillid. Üllatusi saad igal juhul ning see lugu pole veel lõppenud.

