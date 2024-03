Ajalugu näitab, et bitcoini hind võib veel kümnekordistuda

Foto: Reuters/Scanpix

Kuigi bitcoin on naasnud oma varasemate tippude juurde, näitab ajalugu, et pooldudes on tõusuruumi sealtki.

Kas olukorras, kus bitcoini hind on sel aastal enam kui 59% kallinenud ja ühe mündi eest tuleb hetkel välja käia pea 67 000 eurot, tasub mõelda krüptovaluuta juurdesoetamisele? Ajalugu näitab, et ees ootav pooldumine on minevikus tõstnud hinda kuni 980%. Lisaks toetavad tõusu bitcoini järgivad indeksifondid.