Tööriist, mida on hädasti tarvis varanduse kasvatamiseks

Investorid Jake Farra, Marin Vallikivi ja Teevi Pau tutvustavad nippe, kuidas unistus rahalisest vabadusest efektiivselt ellu viia. Foto: Raul Mee / Laura Toomesoo /Äripäev

Uuringute järgi ei vaevu enamik inimesi kunagi endale eesmärke seadma. Eesmärkideta elus navigeerimine on nagu maandumine keset Sahara kõrbe kavatsusega jõuda sealt Rooma ilma kaardita. Jõukuse kasvatamise teel on eesmärkide seadmine vaat et asendamatu tööriist.

Kuigi kõik teed pidavat viima Rooma, võtab sellisel viisil kohale jõudmine terve igaviku. Kaarti kasutades jõuab Rooma kiiremini ja samuti on inimestel, kes seavad endale eesmärke, kümme korda suurem tõenäosus edu saavutada.