Kindlustussektor pakub investorile rasketeks aegadeks vihmavarju

Valeria Kiisk firmast RedGate Capital ütleb, et keskpikas perspektiivis ei pruugi kindlustusfirmad oodatud tulemusi ära teha, seda juhul, kui senised riskipreemiate hindamise mudelid ei arvesta kõigi võimalike riskifaktoritega, mida kriisid kaasa toovad. Foto: Raul Mee

Sõda Ukrainas ja Gaza sektoris, hiljutine pandeemia, rändekriisid ning keerulised majandusolud on muutnud maailma tunnetuslikult üha ebaturvalisemaks, mistõttu inimesed mõtlevad, kuidas oma elu ja vara kindlustada. Kui inimene ostab vihma hirmus varju, siis tark investor ostab vihmavarjuvabriku aktsiaid.

Praegustes oludes on üsna loogiline vaadata kindlustusseltside osakute poole. Uurimegi spetsialistide abiga, kuidas investor võiks teenida kindlustussektoriga ning millised võimalused ja riskid siin avanevad. Peatume ka olulistel nüanssidel, et mitte läheneda kindlustusärile ühemõtteliselt stiilis „mida halvem aeg, seda parem sissetulek”. Nii lihtne see kindlasti pole. Samuti uurime, kuidas kindlustusfirmad ise asja näevad.