Võimas tööriist, mis kuulutab aktsiate ostu- ja müügikohti

Foto: Andras Kralla

Nii investeerimise kui kauplemise edu peitub selles, et aktsiaid tuleks osta võimalikult odavalt ja müüa võimalikult kallilt. Lihtsalt kõlav idee, mille elluviimine on aga üsna keeruline. Abiks tulevad libisevad keskmised.

Et hinnapõhju ja tippe ennustada on raske, siis eelistavad investorid tihti oma väljavalitud aktsiaid kindla regulaarsusega juurde osta, pööramata seejuures tähelepanu hinnakõikumisele. Hingelt jahimehele selline strateegia siiski ei istu ja kui hing ihkab parima ostu- või müügihetke jahtimist, tasub kätt proovida tehnilise analüüsiga, et selle abil oma börsilemmikute paremaid müügi- või ostukohti tabada. Tehniline analüüs aitab hindade liikumise ajalooliste andmete alusel põhjal ennustada, kuhu võiks aktsia hind edasi liikuda, ja vastavalt sellele tehinguid ajastada. Üks populaarsemaid strateegiad esilekerkiva või tõusva trendi tuvastamiseks on libiseva keskmise või libisevate keskmiste koos kasutamine.