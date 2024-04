Suurpanga juht hindab turge ülearu optimistlikuks

Satelliitide buum kasvatab küber­rünnete ohtu

Kuna turule lisandub aina rohkem kommertssatelliitide tegijaid, siis kosmosetaristu laiemalt on muutunud haavatavamaks küberrünnetele, leiab tarkvaraettevõtte CGI Eesti kosmose ja kaugseire ärisuuna juht Sille Kraam.Telia tellitud ja Turu-uuringute läbi viidud uuringu kohaselt puutus IT-alaste ohuolukordade või rünnakutega mullu kokku 7800 ettevõtet ehk 59 protsenti nende üldarvust. Samal ajal on aga näha, et ettevõtete IT-turvalisuse meetmed ja küberturvalisuse tagamine on hakanud märkimisväärselt vähenema.

